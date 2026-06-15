Župan Boban primio alkare i potvrdio potporu 311. Sinjskoj alci

U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije, župan Blaženko Boban održao je tradicionalno primanje za predstavnike Viteškog alkarskog društva Sinj, a tema prijema bila je organizacija i poziv na 311.Sinjsku alku.

- Posebno zadovoljstvo mi je primiti u Županiji Viteško alkarsko društvo. Došli su nas pozvati na 311. Sinjsku alku, a ovom prilikom zahvalio sam im na njihovom trudu i zalaganju. Sa svim svojim aktivnostima oni su danas postali europski brend, njihovo zalaganje oko organizacije Alke i Velike Gospe je od velikog značaja za Cetinsku krajinu, ali i za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. Naša potpora, kao i do sada je neupitna, a moram posebno naglasiti da će na sljedećoj Županijskoj skupštini biti usvojen prijedlog izgradnje Alkarske ergele konjičkog kampa u Vrlici. Kamp će se protezati na 50 000 kvadratnih metara, a zahvaljujući resornim ministarstvima, Alkarsko društvo će dobiti i jednu turističku atrakciju. Sa zadovoljstvom smo se odazvali na 311. Sinjsku alku, a našim alkarima želim bistro oko i čvrstu desnicu, poručio je župan Boban.

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Župan Boban je Alkarima uručio medaljon kralja Tomislava, dio velebne hrvatske povijesti.

- Već smo bili u posjetu kod Predsjednika Hrvatske koji je prihvatio pokroviteljstvo 311. Sinjske alke, bili smo kod premijera i predsjednika Sabora te kod više gradonačelnika, kod nadbiskupa te naravno, šlag na kraju naš župan koji je ujedno i domaćin alkarskih svečanosti. Zahvaljujem na potpori županije na svim našim projektima koji traju tijekom cijele godine. U ostvarivanju tih projekata bez potpore Vlade i Županije splitsko-dalmatinske bili bi u velikim problemima. Ovim putem zahvaljujem svim akterima te vas sve skupa pozivam na našu 311.Sinjsku alku te da skupa veličamo našeg slavodobitnika, kazao je predsjednik društva Stipo Jukić.

Kako teku pripreme za 311.Sinjsku alku i što možemo očekivati ove godine pojasnio je Ivica Filipović Grčić – Alajčauš.

- Što se tiče alkarskih priprema, prema našem statutu, alkari kreću s pripremama sredinom svibnja. Pozvano je trideset alkara, a kako kondicijski treniraju konji, tako treniraju i alkari. Sredinom srpnja nasipamo trkalište i tu krećemo s treniranjem i gađanjem u alkarsku metu do zadnjeg tjedna pred samu alku. Tad vojvoda određuje 17 kopljanika i oni ulaze u utrku za 311. Sinjsku alku, pojasnio je Alajčauš.