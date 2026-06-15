Bulj žestoko udario na Jujnovića: "Ovo je najveći kriminal u povijesti Cetinske krajine"

Nakon javnih istupa vlasnika tvrtke Promet Sinj Mate Jujnovića, koji je odbacio tvrdnje da su njegovi autobusi stari i tehnički neispravni, gradonačelnik Sinja Miro Bulj jutros je održao konferenciju za medije ispred garaža Prometa Sinj.

Tom je prilikom iznio niz kritika na račun funkcioniranja javnog prijevoza na području Sinja i Cetinske krajine, ustvrdivši kako je riječ o sustavu koji je godinama zanemarivan na štetu građana.

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– Tvrdim odgovorno da se radi o najvećem kriminalu koji se dogodio na području Grada Sinja i Cetinske krajine. Javna usluga prijevoza je uništena, a institucije Republike Hrvatske godinama ne reagiraju – rekao je Bulj.

Gradonačelnik je poručio kako je Grad Sinj spreman uključiti se u rješavanje problema te je javno ponudio otkup tvrtke Promet Sinj.

– U ime Grada Sinja spreman sam odmah otkupiti Promet Sinj u cijelosti, uz uračunate kamate i inflaciju. Platit ćemo točno onoliko koliko je plaćeno za Autoprijevoz, a nije plaćeno ništa. Naš cilj je vratiti javni prijevoz u ruke građana i osigurati sigurnu i kvalitetnu uslugu – kazao je.

Posebno se osvrnuo na stanje autobusnog kolodvora u Sinju, za koji tvrdi da je izgrađen kao javna komunalna infrastruktura od općeg interesa te da bi njegova primarna funkcija trebala biti javni prijevoz putnika.

Bulj je također podsjetio kako se ovom tematikom bavi dugi niz godina, još od vremena kada je bio gradski vijećnik i saborski zastupnik. Naveo je da je podnosio kaznene prijave te o problemima Prometa Sinj govorio i u Hrvatskom saboru.

– Građani svakodnevno trpe posljedice lošeg sustava, od kašnjenja i nesigurnosti u prometu do neadekvatnih uvjeta prijevoza. Autobusi svakodnevno gore, prokišnjavaju, ljudi kasne na posao. Ni DORH, ni nadležna inspekcija, ni ministarstva, ni Županija ne reagiraju – ustvrdio je Bulj.

Zaključio je kako će Grad Sinj nastaviti poduzimati korake s ciljem zaštite javnog interesa i osiguravanja dostupne, sigurne i kvalitetne usluge javnog prijevoza za građane Cetinske krajine.