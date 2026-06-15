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Locirano tijelo posljednje nestale osobe nakon tragedije u Splitskim vratima

Prvo će se izvaditi tijelo osobe za kojom se tragalo, a zatim je na redu izvlačenje jedrilice

Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera, koji je među prvima stigao na mjesto teške pomorske nesreće u Splitskim vratima koja se dogodila u nedjelju oko 11.30 sati, otkrio nam je da je locirano tijelo osobe za kojom se tragalo. 

"Novost je da je locirano tijelo nestale osobe. Ronioci su vidjeli tijelo u samoj jedrilici i danas bi se trebalo krenuti sa vađenjem tijela i s pripremom za vađenje jedrilice", kazao nam je Kuštera. 

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Pojasnio je da se mora poštovati procedura. 

"Prvo se mora izvaditi tijelo, a nakon toga se mora pripremiti jedrilicu za vađenje. Svi koji se bave morem znaju da se to mora odraditi na profesionalan način, da se ne bi ugrozilo ljude u operaciji. I dalje traje istraga, a mi smo tu samo da damo support Državnom odvjetništvu koje je preuzelo slučaj", kazao nam je. 

Podsjetimo, nesreća se dogodila u Splitskim vratima, a ukupno četiri osobe izgubile su život. Riječ je o državljanima Češke, dok je jedrilica plovila pod francuskom zastavom. 

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