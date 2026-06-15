Akcija darivanja krvi u Hrvatskom Telekomu: Poziv građanima da pomognu pacijentima KBC-a Split

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Split u suradnji sa DDK HRVATSKI TELEKOM organizira akciju darivanja krvi.

Akcija darivanja krvi održat će se 16.06.2026. (utorak) od 9.00 do 12.00 sati u prostoru Hrvatskog Telekoma , Vinkovačka 19, Split.

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"Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akciji darivanja krvi i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvnih pripravaka pacijentima u Kbc Split.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap", poručuju organizatori.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti.