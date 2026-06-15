Policija kod Splićanina našla hrpu eura i dolara, odmah posumnjali da se bavi drogom

Policijski službenici su 12. lipnja 2026. godine oko 20 sati na području Velebitske ulice u Splitu postupali prema muškarcu, kod kojeg su pronađeni i oduzeti mobitel te novčani iznos od 4.900 eura i 250 američkih dolara.

Sljedećeg dana, 13. lipnja 2026. godine, obavljena je pretraga stana i drugih prostorija kojima se koristi na području Splita. Tijekom pretrage pronađena je i oduzeta jedna PVC vrećica s 28,28 grama droge kokain te digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge.

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Po završetku pretrage muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.