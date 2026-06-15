50-godišnjak u Kaštelima ljude koji izlaze iz crkve gađao kamenjem i teglama sa cvijećem

U petak, 12. lipnja 2026. godine, u večernjim satima zaprimljena je dojava da na području Kaštel Gomilice muškarac baca kamenje i tegle za cvijeće na osobe koje su izlazile iz crkve, govoreći da ide po pištolj.

Za vrijeme postupanja policijskih službenika koji su na teren izašli po dojavi, prišao im je 50-godišnji muškarac koji se dovodio u vezu s događajem, počeo nepovezano razgovarati, mahati rukama i u jednom se trenutku pokušao udaljiti, pri čemu je odgurnuo policijskog službenika.

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Oglušio se na zapovijed policijskog službenika da prestane s opisanim ponašanjem, ali se muškarac i dalje pokušavao udaljiti te je u jednom trenutku rukama odgurnuo policijskog službenika.

Nad muškarcem su uporabljena sredstva prisile, uhićen je i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljena je pretraga stana koji koristi, ali nisu pronađeni predmeti od interesa za kazneni postupak.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 50-godišnjak počinio kazneno djelo prisile prema službenoj osobi te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Nakon odluke suda o određivanju istražnog zatvora, policijski službenici su ga predali u zatvor.