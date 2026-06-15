SPLITE, VRIJEME JE ZA NOGOMET! SVJETSKO PRVENSTVO GLEDAMO U PLAN B!

Kad igra Hrvatska, staje sve. Kad je Svjetsko prvenstvo u nogometu, traži se mjesto s najboljom atmosferom, hladnim pivom i ekipom koja diše za nogomet. Zato je ove godine odgovor samo jedan - Plan B na Gripama.

Tijekom trajanja Svjetskog nogometnog prvenstva vrata Plan B-a otvorena su za sve navijače koji žele osjetiti pravi splitski šušur i zajedno proživjeti svaku minutu utakmice. Za najveće nogometne spektakle, ova poznata splitska štacija radi do 3:00 sata ujutro, jer kako poručuju - znaju da se dobre utakmice, dobra spiza i dobro društvo ne prekidaju čim sudac odsvira kraj.

Dok se na ekranima igra za FIFA trofej, na stolovima vas čekaju burgeri, pizze, hladna piva i sve ono zbog čega je Plan B godinama jedno od omiljenih mjesta za druženje u gradu. Ovdje se dolazi zbog atmosfere, zbog ekipe, zbog navijanja i onog posebnog osjećaja kad cijeli lokal skoči na noge nakon pogotka u devedesetoj minuti.

Iz Plana B pozivaju sve Splićane, njihove prijatelje, goste grada i sve ljubitelje nogometa da im se pridruže uz dresove, šalove, zastave i glasnice jer nas očekuju večeri pune emocija, smijeha, navijanja i vrhunskih nogometnih poteza.

Neka se i ovog prvenstva čuje navijanje iz Splita. Neka se zajedno slave pobjede, komentiraju potezi i stvaraju uspomene koje ćemo prepričavati još dugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Rezervacije stolova se mogu izvršiti pozivom na 097 639 2003.