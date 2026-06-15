Evo u kakvom su stanju osobe koje su preživjele sudar plovila u Splitskim vratima

U pomorskoj nesreći, u kojoj su jučer kod Splitskih vrata, poginule četiri osobe sudjelovao je putnički brod i jedrilica pod francuskom zastavom. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i sedam članova posade, dok je na jedrilici bilo osam osoba. U popodnevnim satima u KBC Split prebačene su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, svi državljani Češke Republike.

- Nakon opservacije dvije žene i jedan muškarac pušteni su na kućnu njegu, dok je jedna češka državljanka hospitalizirana na Klinici za kirurgiju zbog prijeloma. Osoba se dobro oporavlja i nije životno ugrožena, pojasnila nam je Kristina Bitanga iz KBC Split.

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