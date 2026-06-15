Bugarke "operirale" po Splitu. Toliko su se skoncentrirale na nečiji ruksak da nisu opazile policiju

Policijski službenici su u nedjelju, 14. lipnja 2026. godine oko 13 sati u centru grada Splita, obavljajući poslove prevencije kriminaliteta, spriječili počinjenje kaznenog djela na štetu strane državljanke.

Policijski službenici uočili su dvije žene sumnjivog ponašanja i vidjeli da iz ruksaka koji je osoba nosila na leđima uzimaju novčanik. Brzom reakcijom policijskih službenika spriječeno je počinjenje kaznenog djela krađe i novčanik je vraćen vlasnici.

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Dvije ženske osobe su uhićene i odvedene u policijsku postaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su dvije državljanke Bugarske, osim opisanog pokušaja krađe, istoga dana, 14. lipnja 2026. godine, između 11 i 12 sati, na drugoj lokaciji u centru Splita, od osobe otuđile novčanik koji se nalazio u njegovom ruksaku.

Nakon dovršetka istraživanja protiv dvije strane državljanke bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.