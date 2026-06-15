Istražitelj pomorskih nesreća o tragediji u Splitskim vratima: "Ovo je međunarodna istraga"

Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća, izvijestio je medije o događanjima vezanima uz istragu teške pomorske nesreće koja se u nedjelju oko 11.30 sati dogodila u Splitskim vratima, a u kojoj su četiri osobe izgubile život.

- Prije svega izrazio bih sućut poginulima, to su naši prijatelji, gosti koji dolaze više od dvadeset godina na našu obalu. Od jučer provodimo istražne postupke i intervjue, prikupljamo sve dokaze i materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Ne želimo izlaziti u javnost s preuranjenim zaključcima, naravno, neke stvari su nam jasne, ali moramo sagledati sve činjenice i široko razmišljati te će se na kraju izvješća znati što se dogodilo. U ovom trenutku znamo da je riječ o vrlo ozbiljnoj pomorskoj nesreći u kojoj su poginule četiri osobe. U nesreću su sudjelovala dva pomorska objekta, jedna plovna brodica pod francuskom zastavom i poginuli državljani Češke Republike, što znači da je ovo međunarodna istraga. Obavijestili smo jučer istražna tijela tih zemalja koji su zainteresirane strane u ovoj istrazi, ali mi vodimo istragu, pojasnio je Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća.

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Naglasio je kako se izvješća nakon završene istrage šalju zainteresiranim stranama, a na njima je da odluče kako će dalje postupati.

Istražitelj nije mogao odgovoriti je li brzina kretanja utjecala na ovu pomorsku nesreću, niti je iznio neke nove činjenice.

- Što se tiče naše istrage gledali smo opremu na brodu, kako se ista koristi, postupke kompanije pa i u samom događaju kako su pojedini akteri reagirali. Nakon što utvrdimo kako je došlo do nesreće pokušavamo razumjeti zašto se to dogodilo. Obavili smo pregled broda i razgovor sa sudionicima. Okvirni rok za izvješće pomorske nesreće je oko godinu dana, ali to ne mora biti završni rok. Naglasak nije na brzini nego na činjenicama, pojasnio je Bušić.