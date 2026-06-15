Ovako izgleda Krilo Eclipse nakon sudara s jedrilicom

Nakon što je u potonuloj jedrilici locirano tijelo posljednje osobe za kojom se tragalo, tragedija u Splitskim vratima dobila je svoj najteži epilog. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća posljednjih godina na hrvatskom dijelu Jadrana život su izgubila četiri državljana Češke, dok je četvero putnika spašeno.

Dok nadležne službe nastavljaju istragu okolnosti nesreće, fotografije snimljene nakon sudara otkrivaju razmjere siline udara između putničkog katamarana i jedrilice. Na katamaranu su vidljiva oštećenja na pramčanom dijelu.

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Podsjetimo, kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera potvrdio je kako su ronioci pronašli tijelo četvrte žrtve unutar potonule jedrilice te da slijedi zahtjevna operacija izvlačenja tijela i same jedrilice s morskog dna. Prema dostupnim informacijama, plovilo se nalazi na dubini većoj od 50 metara, zbog čega se sve aktivnosti moraju provoditi uz posebne mjere sigurnosti.

U trenutku nesreće na jedrilici francuske zastave nalazilo se osam čeških državljana. Nakon sudara četvero ih je spašeno, dok su četiri osobe smrtno stradale. Očevid i sigurnosna istraga još uvijek traju, a njihov bi cilj trebao biti utvrđivanje svih okolnosti koje su dovele do kobnog sudara.