HGK Split organizira radionicu o Smart City rješenjima i digitalnoj transformaciji gradova

Radionicu organizira HGK – Županijska komora Split u suradnji sa Smart City Grupacijom HGK, a namijenjena je tvrtkama koje razvijaju i nude Smart City rješenja, predstavnicima jedinica lokalne samouprave te svim dionicima zainteresiranima za digitalnu transformaciju gradova.

Fokus će biti na predstavljanju Smart City digitalnog kataloga – alata koji povezuje jedinice lokalne samouprave s pružateljima naprednih tehnoloških rješenja te omogućuje jednostavniji pregled dostupnih proizvoda i usluga, brže planiranje projekata i učinkovitije pronalaženje partnera za provedbu Smart City inicijativa.

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Radionica je prilika za sve uključene i zainteresirane za digitalnu transformaciju gradova za stjecanje uvida u aktualne trendove, smjernice za razvoj pametnih gradova, primjere dobre prakse te mogućnosti financiranja Smart City projekata kroz nacionalne i europske programe.

Predstavljanje Smart City digitalnog kataloga će se održati u utorak, 16. lipnja 2026. u 11 sati u HGK - Županijskoj komori Split (Obala Ante Trumbića 4, I. kat).