Početak ljeta u znaku kulture i glazbe: Perpetuum Jazzile, svjetska glazbena senzacija za otvorenje 56. izdanja Trogirskog kulturnog ljeta

Ovogodišnje, 56. izdanje Trogirskog kulturnog ljeta svečano će biti otvoreno 3. srpnja na jednom od najljepših gradskih trgova na Jadranu – Trgu Ivana Pavla II, ispred impresivne katedrale sv. Lovre. U jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre građane i goste očekuje koncert međunarodno priznate glazbene atrakcije Perpetuum Jazzile.

Spoj vrhunske glazbe i spektakularne kulise UNESCO-ova grada zasigurno će stvoriti večer za pamćenje te na najbolji mogući način označiti početak dvomjesečnog kulturnog programa.

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Trogirsko kulturno ljeto tijekom godina izraslo je u jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija srednje Dalmacije, a njegov značaj odavno nadilazi lokalne okvire. Manifestacija ne obogaćuje samo turističku ponudu grada nego i značajno doprinosi kvaliteti života lokalnog stanovništva. Tijekom srpnja i kolovoza održat će se više od stotinu različitih događanja koja će zadovoljiti najširu publiku.

Program uključuje koncerte klasične i popularne glazbe, kazališne predstave, izložbe, književne večeri, folklorne nastupe, dječje programe, filmske projekcije i brojne druge sadržaje.

Posebna vrijednost manifestacije upravo je njezina raznolikost. Organizatori nastoje ponuditi sadržaje za sve generacije – od najmlađih posjetitelja do ljubitelja ozbiljne glazbe i kulturne baštine.

Mnogi programi održavat će se na atraktivnim lokacijama unutar stare gradske jezgre, čime se dodatno naglašava jedinstvena povezanost kulture i povijesnog prostora. Posjetitelji tako ne dolaze samo na koncert ili predstavu, nego istovremeno doživljavaju i izniman ambijent grada koji je stoljećima bio mjesto susreta različitih kultura i civilizacija.

Takav koncept pokazao se iznimno uspješnim te svake godine privlači velik broj domaćih i stranih gostiju.

Perpetuum Jazzile – svjetska glazbena senzacija za otvorenje

Posebnu pozornost zasigurno će privući koncert kojim će 3. srpnja biti otvoreno ovogodišnje Trogirsko kulturno ljeto. Na pozornicu Trga Ivana Pavla II stiže Perpetuum Jazzile, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih vokalnih orkestara na svijetu.

Ovaj iznimno cijenjeni sastav iz Slovenije već desetljećima oduševljava publiku svojim jedinstvenim pristupom glazbi. Njihovi nastupi temelje se isključivo na ljudskom glasu, a ono što stvaraju na pozornici često nadilazi očekivanja publike.

Perpetuum Jazzile poznat je po snažnim ritmovima, bogatim harmonijama, iznimnoj kreativnosti i energiji kojom osvaja publiku diljem svijeta. Njihov repertoar obuhvaća različite glazbene žanrove – od popa i rocka do jazza, gospela, bluesa, bossa nove, disca, funka i etno glazbe.

Posebnost njihovih izvedbi leži u činjenici da svi zvukovi nastaju isključivo glasovima izvođača. Uz pjevanje koriste i beatbox tehniku, odnosno vokalne udaraljke kojima stvaraju ritmove i zvukove nalik pravim instrumentima. Publika tijekom koncerata može čuti zvukove kiše, oluje, valova, potoka, pa čak i slijetanja aviona – sve izvedeno bez ijednog instrumenta.

Njihovi kreativni aranžmani i jedinstven scenski nastup impresionirali su milijune gledatelja diljem svijeta. Na repertoaru se nalaze obrade pjesama izvođača kao što su ABBA, Toto, Michael Jackson, Queen, Daft Punk, David Guetta, Lady Gaga, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, David Bowie, Joni Mitchell, George Benson i Bee Gees, ali i brojne vlastite interpretacije te obrade narodnih pjesama.

Perpetuum Jazzile pjeva na više jezika, među kojima su engleski, portugalski, španjolski, talijanski, njemački, hrvatski, makedonski i slovenski, što dodatno potvrđuje njihovu međunarodnu prepoznatljivost.

Ansambl je osnovao Marko Tiran još 1983. godine pod nazivom Gaudeamus, a kasnije je promijenio ime u Perpetuum Jazzile. Danas se smatra jednim od najpoznatijih vokalnih orkestara na svijetu, a njihovi videozapisi na platformama za dijeljenje sadržaja ostvarili su više od 90 milijuna pregleda.

Globalnu popularnost donijela im je legendarna izvedba pjesme „Africa“ grupe Toto, koja je postala internetski fenomen i osvojila publiku na svim kontinentima. Upravo zahvaljujući toj izvedbi Perpetuum Jazzile stekao je status svjetske glazbene senzacije i postao jedan od najprepoznatljivijih europskih vokalnih sastava.

Njihov dolazak u Trogir predstavlja još jednu potvrdu kvalitete programa koji organizatori Trogirskog kulturnog ljeta nastoje ponuditi publici.