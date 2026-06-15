Pijani motociklist teško ozlijeđen u prometnoj nesreći

Jučer, 14. lipnja oko 7,30 sati na D-59, u blizini Kistanja dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da 36-godišnjak pod utjecajem alkohola, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega gubi nadzor nad upravljačem motocikla te izlijeće van kolnika i pada na zemljano kamenu površinu gdje se zaustavlja.

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U Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” u Kninu vozaču motocikla su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, protiv 36-godišnjaka, nakon dobivene analize krvi i urina, bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.