Šuta posjetio ozlijeđenu pacijenticu nakon teške pomorske nesreće kod Splitskih vrata

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta danas je u Kliničkom bolničkom centru Split posjetio pacijenticu hospitaliziranu nakon teške pomorske nesreće koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata.

U posjetu su, uz gradonačelnika, bili i veleposlanik Češke Republike u Republici Hrvatskoj Nj. E. Petr Gandalovič, zamjenik ravnatelja KBC-a Split doc. dr. sc. Marko Jukić te predstojnik Klinike za kirurgiju prof. dr. sc. Zdravko Perko.

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Gradonačelnik Šuta tom je prilikom pacijentici poželio brz i uspješan oporavak te izrazio iskrenu sućut obiteljima smrtno stradalih osoba.

"U ovim iznimno teškim trenucima naše su misli uz obitelji stradalih i sve osobe pogođene ovom tragedijom. Grad Split stoji na raspolaganju ozlijeđenima, njihovim obiteljima te institucijama Češke Republike za svu potrebnu pomoć i potporu", poručio je gradonačelnik Šuta.

Iz Grada Splita ističu kako će, zajedno s Vladom Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinskom županijom i svim uključenim institucijama, nastaviti pružati potporu ozlijeđenima, njihovim obiteljima te institucijama Češke Republike.