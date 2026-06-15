Teška nesreća na Jadranskoj magistrali: Jedna osoba izgubila život u sudaru nekoliko vozila

Jutros, 15.06.2026. g. u 07,48 sati od ŽC 112 zaprimljena je dojava o prometnoj nesreći na državnoj cesti D8, u blizini skretanja za mjesto Bosanka, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

U prometnoj nesreći su sudjelovala tri osobna vozila i motocikl.

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Motociklist je od zadobivenih ozljeda ubrzo preminuo na mjestu događaja.

Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren te se odvija obilaznim pravcima.

U tijeku je očevid na mjestu prometne nesreće, po završetku kojeg ćemo, o utvrđenom, priopćenjem obavijestiti javnost.

"Obavještavamo građane kako će se promet za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe dubrovačke za vrijeme trajanja očevida odvijati preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati.

Navedenu privremenu prometnu trasu će regulirati policijski službenici na terenu", izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.