BMW Moto klub Srbija vozi za magnetsku rezonancu!

Motoristi iz cijele Srbije okupit će se 20. lipnja u Zrenjaninu kako bi zajedničkom vožnjom podržali Bradatu vožnju Extreme.

Vožnja će se održati na relaciji Zrenjanin - Knić - Vlasotince, a cilj je podići svijest o važnosti prevencije kod malignih oboljenja te podržati inicijativu prikupljanja sredstava za kupnju magnetske rezonace za bolnicu u Splitu.

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- Pozivamo sve motoriste od kuda god dolazili da nam se pridruže na ovoj jednodnevnoj moto avanturi. Ovim putem se želim i zahvaliti BMW Moto klubu Srbija na inicijativi i ideji za ovu vožnju, rekao je inicijator projekta Bradata vožnja Extreme Željan Rakela.

Podrška motociklista iz Srbije nastavak je dugogodišnje suradnje i prijateljskih odnosa. BMW Moto Klub Dalmacija više od 15 godina kroz međunarodni Balkan Rally sudjeluje u humanitarnim aktivnostima na području Vlasotinca, za što je primio i priznanje Grada Vlasotinca. Istovremeno, BMW Moto Klub Dalmacija godinama pruža pomoć motociklistima iz Srbije koji stradaju na hrvatskim cestama, pomažući u organizaciji medicinske skrbi, prijevoza motocikala i logističke podrške.

Ovdje nije važno tko što vozi, važan je razlog zbog kojeg vozimo. Ovo je vožnja koja spaja ljude, donosi nova poznanstva i uspomene, ali prije svega daje priliku da zajedno nekome donesemo osmijeh na lice, pozvao je sve motoriste predsjednik BMW Moto kluba Srbija Goran Puce.

Početak okupljanja predviđen je za 11:00 sati u Zrenjaninu, a kroz cijeli dan motoristi će imati nekoliko stajanja za okrijepu te provesti dan u dobrom društvu za plemeniti cilj. Sve informacije o projektu Bradata vožnja Extreme pronađite OVDJE.