Ella Dvornik pokazala novog partnera, objavila video na kojem se ljube

Ella Dvornik ponovno je privukla pozornost pratitelja nakon što je na Instagramu podijelila fotografije i video s novim partnerom. Na objavljenim kadrovima par razmjenjuje nježnosti, no identitet muškarca i dalje nije otkriven.

Posebnu pažnju izazvao je video snimljen u dizalu u kojem se par ljubi, što je dodatno potaknulo komentare i nagađanja pratitelja. Iako redovito dijeli detalje iz svakodnevice, Ella i ovaj put dio privatnog života zadržava za sebe, pa je njezina nova veza ponovno postala jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

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Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)