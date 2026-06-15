Skupljeno još 2500 eura: Pomozimo Andriji da dobije nova invalidska kolica

Andrija je oduvijek pomagao svima, a sada je red da se pomogne njemu, riječ je o Andriji Lipanoviću, za kojega je pokrenuta humanitarna akcija pod nazivom “Hot Wheels za Andru”.

Cilj prikupljanja sredstava za pomoć 45-godišnjem Andriji Lipanoviću, osobi s invaliditetom kojemu su potrebna nova invalidska kolica i medicinska oprema koja bi mu olakšala svakodnevni život.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Akciju je pokrenula Ana Kozlica, fizioterapeutkinja udruge Vjeruj i Djeluj, želeći pomoći čovjeku koji se godinama hrabro i dostojanstveno nosi s brojnim izazovima koje donosi invaliditet.

Andrija zbog dugotrajnog sjedenja u invalidskim kolicima i uznapredovale skolioze treba ekstenzomat – stol za rastezanje kralježnice – kao i nova invalidska kolica s dodatnom opremom. Ukupna vrijednost potrebne opreme iznosi gotovo 32 tisuće eura.

Na malonogometnom turniru na Visu za Andru je prikupljeno 2.500 eura, pa se cifra sad popela na 19.000 eura od prikupljenih donacija od 32.000 eura koliko je potrebno za kupovinu ekstenzomat.