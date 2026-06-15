Ukrajinski milijarder: "Za dva dana u Hajduk stiže najveća ponuda u njegovoj povijesti"

Ukrajinski poduzetnik i kripto milijarder Volodymyr Nosov, osnivač i predsjednik grupacije WhiteBIT, jedne od najvećih europskih kriptoburzi, danas je doputovao u Hrvatsku zajedno sa suprugom. Tijekom posjeta sastao se sa svojim poslovnim partnerom i prijateljem Ivicom Pirićem, počasnim konzulom Ukrajine u Hrvatskoj, s kojim razvija poslovne projekte na hrvatskom tržištu.

U ekskluzivnoj izjavi za Jutarnji list i Sportske novosti, Nosov je otkrio da će za samo dva dana na Poljud stići ponuda kakvu Hajduk dosad nije imao.

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- Želim potvrditi da ćemo za dva dana poslati Hajduku najveću sponzorsku ponudu u njegovoj povijesti. Naš cilj nije biti samo sponzor. Želimo biti partner koji će pomoći da Hajduk postane broj jedan. Reći ću vam još nešto. Kada sam prije nekoliko godina došao na sastanak u Barcelonu, klub je iza sebe imao pet loših sezona. Tada sam predsjedniku Joanu Laporti rekao: "Upravo ste potpisali ugovor s dobrom srećom." Svi danas vide gdje je Barcelona i što se dogodilo nakon toga. Kada potpišemo ugovor s Hajdukom, to će također biti ugovor s dobrom srećom - rekao je Nosov.

Njegova kompanija WhiteBIT već je godinama službeni partner nogometnog kluba Barcelona, a nedavno je s katalonskim velikanom produžila suradnju do 2030. godine. WhiteBIT je također surađivao s Juventusom i Ukrajinskim nogometnim savezom te se smatra jednom od najbrže rastućih europskih tehnoloških i financijskih kompanija.

Nosov i Pirić već su ranije najavili interes za ulaganje u hrvatski sport, a sada su spremni napraviti konkretan iskorak prema Hajduku.

- Naša je želja da Hajduk bude prvak Hrvatske. Upravo je to smjer u kojem smo oblikovali ovu ponudu. Vjerujemo da Hajduk ima potencijal za velike stvari i želimo biti dio te priče - rekao je Ivica Pirić.

Detalji ponude trebali bi biti predstavljeni Hajduku tijekom sljedećih dana, no već sada je jasno da se radi o projektu koji bi mogao predstavljati jedno od najvećih privatnih ulaganja u hrvatski klupski nogomet posljednjih godina.