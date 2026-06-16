Glazbeni spektakl u Dugopolju: Veliki omaž nezaboravnom Tomi Bebiću

Na Trgu domovinske zahvalnosti u Dugopolju, ovog petka 19. lipnja s početkom u 20:20, održat će se glazbeni spektakl posvećen Tomi Bebiću, jednom od najoriginalnijih autora hrvatske glazbene i kulturne scene. Pjesnik, kantautor, slikar, moreplovac, boem i kroničar mediteranskog načina života, Bebić je iza sebe ostavio neizbrisiv trag, a njegove pjesme i danas žive kao važan dio kolektivne memorije Dalmacije.

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Kao omaž njegovu stvaralaštvu, na pozornici u centru Dugopolja okupit će se brojni profesionalni i amaterski glazbenici različitih generacija. Nastupit će članovi Hrvatskog pjevačkog društva “Bijaćka vila” iz Kaštela, diplomirani glazbenici, studenti Umjetničke akademije u Splitu i Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, članovi KUD-a “Filip Dević”, Glazbenog društva “Sanctus Domnio” te učenici Glazbene škole Josipa Hatzea.

Njihova suradnja simbolizira zajedništvo, prijenos znanja i povezanost lokalne zajednice s vrhunskim umjetničkim stvaralaštvom. Publiku očekuje večer ispunjena glazbom, emocijama i sjećanjem na autora čije su pjesme, prožete humorom, mudrošću, ironijom i dubokim razumijevanjem čovjeka, odavno prerasle okvire zabavne glazbe.

Organizatori poručuju: “Vidimo se!”