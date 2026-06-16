Hajduk nakon 17 godina opet na Žilinu: Poljud pamti dramu, bolan poraz i noć kada je Kaliniću spašen život

Hajduk će u novoj europskoj sezoni ponovno igrati protiv slovačke Žiline, što će biti njihov prvi međusobni dvoboj nakon 17 godina. Splitski klub u prvom pretkolu Europske lige prvo je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat u Slovačkoj zakazan za 16. srpnja.

Ždrijeb je tako spojio stare rivale koji su se posljednji put susreli u kvalifikacijama za isto natjecanje u ljeto 2009. godine, a ti su dvoboji ostali upamćeni kao jedni od dramatičnijih u novijoj povijesti Hajdukovih europskih nastupa.

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Posljednji susret: gol u gostima i bolan poraz na Poljudu

Prva utakmica igrana je 30. srpnja 2009. u Žilini, gdje je pred oko 6 tisuća gledatelja završilo 1:1. Hajduk je poveo u 52. minuti golom Paraibe, no domaćin je izjednačio preko Kobylika iz jedanaesterca u 73. minuti.

Uzvrat na Poljudu 6. kolovoza pred više od 28 tisuća navijača donio je još veću dramu. Hajduk je bio bolji i stvarao prilike, a najbliže pogotku ponovno je bio Paraiba koji je u prvom dijelu pogodio vratnicu. Iako je tada vrijedilo pravilo gola u gostima i Hajduku je bio dovoljan remi bez pogodaka, Žilina je kaznila promašaje Bijelih u završnici – Lietava je u 76. minuti zabio za pobjedu i prolazak Slovačke momčadi.

Tragičan trenutak i dramatična večer na Poljudu

Uz sportski dio, uzvrat je obilježio i težak trenutak kada je tadašnji trener Hajduka Ivica Kalinić tijekom utakmice doživio srčani udar te je hitno prevezen u bolnicu, gdje mu je spašen život. Taj događaj ostao je duboko upamćen među navijačima kao jedan od najtežih trenutaka u povijesti kluba.

Prema izvještajima s utakmice, Kalinić je desetak minuta prije kraja osjetio srčane tegobe te je sjeo na klupu, nakon čega je vođenje susreta preuzeo njegov pomoćnik Joško Španjić.

"Posljednjih deset minuta utakmice mu se uzlupalo srce, sjeo je na klupu i poslao me da vodim susret do kraja. Sjedio je uz mene, ali čim je utakmica završila, hitna ga je odvezla u bolnicu", izjavio je tada Španjić za medije.

Kalinić je odmah prebačen u KBC Split – Križine, gdje mu je dijagnosticiran akutni koronarni sindrom. Liječnici su utvrdili i promjene u radu srca te je podvrgnut zahvatu u kojem mu je ugrađen stent. Operaciju je izveo dr. Lovel Giunio, dok su u pratnji trenera do bolnice bili Hajdukovi liječnici Fabijan Čukelj i Jurica Rakić, koji je treneru odmah na klupi dao tabletu nitroglicerina.

Podsjetimo, Kalinić je iz Šibenika došao na mjesto trenera tri dana prije susreta, nakon što je Ante Miše poslije samo dva kola podnio neopozivu ostavku. Kada je izašao iz bolnice više se nije vratio na klupu.

Novi okršaj i nova prilika

Sada, 17 godina kasnije, Hajduk i Žilina ponovno će se susresti u europskim kvalifikacijama. Slovački klub je prošlu sezonu završio na četvrtom mjestu prvenstva, uz 16 bodova zaostatka za Slovanom, ali je osvojio nacionalni kup. Riječ je o momčadi koja je u povijesti sedam puta bila prvak Slovačke i dva puta osvajač kupa.

Prema procjenama Transfermarkta, Žilinin kadar vrijedi oko 11,8 milijuna eura, dok je Hajdukova momčad procijenjena na oko 37 milijuna eura, što splitski klub stavlja u ulogu favorita na papiru.

Prvi susret igra se na Poljudu, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj – uz podsjetnik da su upravo detalji i propuštene prilike prije 17 godina odlučili ovaj europski par.