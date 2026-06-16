Incident u La Mancheu: Ruska fregata upozoravajućim hicima zaustavljala jahtu

Ruski ratni brod ispalio je upozoravajuće hice prema jahti u La Mancheu nakon što mu se plovilo previše približilo, a britanske i ruske vlasti istražuju sve okolnosti incidenta koji se dogodio južno od otoka Wighta.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o ruskoj fregati Admiral Grigorovič, koja je u jednom trenutku navodno signalizirala upozorenje jahti registriranoj u Ujedinjenom Kraljevstvu. Do incidenta je došlo nakon što se jahta približila ratnom brodu, pri čemu je posada fregate prvo pokušala izbjeći potencijalni sudar upozorenjima.

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Budući da jahta nije promijenila kurs, s broda su ispaljeni hici upozorenja, i to u more, a ne izravno prema plovilu. Prema navodima izvora iz britanskog Ministarstva obrane, sve se dogodilo na udaljenosti od oko 500 metara, izvan teritorijalnih voda Ujedinjenog Kraljevstva.

U britanskoj vladi potvrđeno je da su zaprimljena izvješća o događaju te da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdile točne okolnosti. Za sada se incident tretira kao izolirani slučaj.

Neimenovani izvori navode i da postoje sumnje kako bi ruski brod mogao imati tehničke poteškoće u upravljanju, moguće povezane s pogonom, no to još nije službeno potvrđeno. U istom trenutku fregatu je pratio brod Kraljevske mornarice HMS Mersey, koji je bio u blizini tijekom cijelog događaja.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima niti o materijalnoj šteti, a obje strane nastavljaju s provjerama i analizom snimki i komunikacija s terena.