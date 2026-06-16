Obitelj Brucea Willisa otkrila iznenađujuću istinu o njegovom stanju

Obitelj legendarnog glumca Brucea Willisa prije tri godine šokirala je javnost objavom da se zvijezda akcijskog serijala 'Umri muški' povlači iz svijeta glume zbog dijagnoze frontotemporalne demencije (FTD).

Od tog trenutka, javnost s ogromnim zanimanjem prati svaku vijest o njegovom stanju, no njegova supruga Emma Heming Willis sada je odlučila progovoriti o najvećoj zabludi koju obožavatelji imaju o glumčevoj borbi.

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Gostujući u podcastu 'Bossticks', 47-godišnja Emma otvoreno je pojasnila da frontotemporalna demencija ne utječe nužno na pamćenje na način na koji većina ljudi misli.

'On se sjeća tko sam ja, jer nema Alzheimerovu bolest'

'Mislim da je vrlo česta zabluda da, kada pomislimo na demenciju, odmah pomislimo na gubitak pamćenja', istaknula je Emma, objašnjavajući da ova opaka bolest ima tri različite varijante.

'Ona koju Bruce ima utječe na govor. Ali postoji još jedna varijanta koja će utjecati na ponašanje i još jedna koja bi mogla utjecati na kretanje. To je drugi dio mozga. Dakle, kada ljudi kažu: 'Oh, sjeća li se on tko si?', moj odgovor je: da, sjeća se, jer nema Alzheimerovu bolest, ima FTD', objasnila je supruga slavnog glumca.

Iako je Alzheimerova bolest najčešći oblik demencije općenito, Emma je napomenula da je FTD zapravo najčešći oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina.

Brak s 71-godišnjom akcijskom zvijezdom, s kojom ima kćeri Mabel (14) i Evelyn (12), pretvorio je Emmu u aktivnu zagovornicu podizanja svijesti o ovoj bolesti. Ipak, uloga njegovateljice donosi i golem emocionalni teret koji je opisala kao 'dvosmislen gubitak'.

'To znači da morate tugovati za nekim tko je živ, budući da su fizički tamo, ali možda ne mentalno ili emocionalno', iskrena je bila bivša manekenka, dodajući da svi oblici demencije 'uzimaju i uzimaju i uzimaju, ponekad vrlo sporo'.

'Stalno tuguješ. Tek sam naučila kako se nositi s tim. Možda sam se u ovom trenutku malo više navikla na to nego što sam bila na početku. Ali da, samo sjediš s tim i krećeš se uz to', priznala je Emma.

O očevoj bolesti nedavno je u podcastu 'The Inside Edit' progovorila i njegova najstarija kći Rumer (37), koju Bruce ima iz braka s Demi Moore (uz kćeri Scout i Tallulah). Rumer je otkrila koliko joj znači što je njezina trogodišnja kći Louetta uspjela upoznati svog djeda, ali i kako ga je bolest promijenila.

'Jako sam zahvalna što ga mogu vidjeti iako je naše zajedničko vrijeme sada drugačije. Postoji ta slatkoća. Oduvijek je bio taj neki macho tip, a sada postoji takva... krhkost nije prava riječ, ali jednostavno, kao, nježnost koju mu možda, znate, Bruce Willis, budući da je on to što jest, prije možda ne bi dopustio na određeni način', izjavila je Rumer.

Bruce Willis, čija karijera obuhvaća legendarne blockbustere poput 'Armagedona', Petog elementa' ili 'Šestog čula', potpuno se povukao iz javnog života, no njegova obitelj nastavlja hrabro koristiti svoju platformu kako bi pružila podršku svima koji prolaze kroz istu borbu, piše tportal.