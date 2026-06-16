Górnik predstavio Durdova: "Iz Splita ravno u Zabrze"

Bruno Durdov i službeno je zaključio transfer u redove poljskog prvoligaša Górnika Zabrzea. Talentirani 18-godišnji krilni napadač potpisao je ugovor koji ga uz novi klub veže do ljeta 2029. godine.
Poljski klub predstavio je mladog hrvatskog nogometaša na društvenim mrežama uz poruku: "Iz Splita ravno u Zabrze", aludirajući na njegov dolazak iz Hajduka.
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Durdov je tijekom boravka na Poljudu upisao 54 službena nastupa za prvu momčad Hajduka te se nametnuo kao jedan od najperspektivnijih igrača svoje generacije.
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