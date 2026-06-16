Poznati glumac završio u bolnici nakon što mu je pozlilo tijekom leta

Američki glumac Corey Feldman završio je u bolnici nakon što mu je tijekom leta prema Los Angelesu iznenada pozlilo. Zvijezda kultnih filmova "Goonies" i "Stand by Me" vraćala se s promotivne turneje po američkom Srednjem zapadu kada je došlo do zdravstvenih komplikacija.

Prema informacijama američkih medija, Feldman se počeo osjećati loše neposredno prije slijetanja zrakoplova u međunarodnu zračnu luku u Los Angelesu. Srećom, među putnicima se nalazio liječnik koji mu je odmah pružio pomoć dok je avion bio u završnoj fazi leta.

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Po dolasku na pistu glumca su dočekale hitne službe te je prevezen u obližnju bolnicu na daljnju obradu. Vatrogasna služba Los Angelesa potvrdila je da je intervenirala zbog 54-godišnjeg muškarca koji je pretrpio ozbiljno medicinsko stanje tijekom leta, no identitet osobe nije službeno objavljen.

Nedugo zatim izvori bliski glumcu potvrdili su da je riječ upravo o Feldmanu. Njegov publicist priopćio je kako je glumac zadržan u bolnici na promatranju te da će ondje provesti noć dok liječnici ne dovrše sve potrebne pretrage.

Točan uzrok zdravstvenih tegoba još nije poznat, no prema neslužbenim informacijama liječnici razmatraju nekoliko mogućih dijagnoza. Među njima su upala gušterače (pankreatitis) te problemi povezani sa žučnim kamencima.

Feldman se trenutačno nalazi pod liječničkim nadzorom, a očekuju se rezultati magnetske rezonancije i drugih pretraga koje bi trebale dati jasniju sliku njegova zdravstvenog stanja.