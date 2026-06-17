Papa Lav XIV. o sporazumu SAD-a i Irana: "Uvijek je bolje dijalog nego rat"

Papa Lav XIV. izrazio je zadovoljstvo napretkom u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana te podržao napore koji bi mogli dovesti do trajnog smirivanja napetosti na Bliskom istoku.

Govoreći novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu, poglavar Katoličke Crkve poručio je kako vjeruje da su dijalog i pregovori najbolji put prema rješavanju međunarodnih sukoba.

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"Uvijek je bolje otvorena pitanja rješavati razgovorom i pregovorima nego ratom", rekao je Papa, dodavši kako se nada da će dogovor između dviju država označiti kraj sukoba i otvoriti prostor za stabilniju budućnost.

Lav XIV. istaknuo je da još postoje pojedinosti koje treba usuglasiti, no pozdravio je spremnost Washingtona i Teherana da formaliziraju postignuti napredak. Ujedno je izrazio nadu da će se postići trajno rješenje koje će spriječiti nove sukobe.

Prema informacijama švicarskih vlasti, privremeni sporazum između SAD-a i Irana mogao bi biti potpisan već u petak u švicarskom planinskom odmaralištu Buergenstock. Ondje bi predstavnici dviju zemalja trebali potvrditi memorandum o razumijevanju kojim bi se definirali daljnji koraci prema normalizaciji odnosa.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je posljednjih dana intenzivno komuniciralo s američkim i iranskim dužnosnicima, kao i s predstavnicima Katara i Pakistana, koji također sudjeluju u diplomatskim naporima usmjerenima na postizanje trajnog dogovora.

Papine izjave dolaze u trenutku kada međunarodna zajednica s velikom pozornošću prati razvoj odnosa između Washingtona i Teherana, nadajući se da bi aktualni pregovori mogli označiti prekretnicu u jednom od najdugotrajnijih geopolitičkih sporova.