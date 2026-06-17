Trump uložio milijune u obnovu slavnog bazena, ali priroda je imala druge planove

Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa da povijesni reflektirajući bazen kod Lincolnovog memorijala pretvori iz, kako ga je opisao, "prljavog i zapuštenog" mjesta u blistavi simbol s vodom "plavom poput američke zastave" naišao je na neočekivanu prepreku.

Voda je ponovno zelena. Samo nekoliko dana nakon završetka obnove, alge su se vratile i poremetile Trumpovu viziju da bazen zasja uoči obilježavanja 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država, prenosi N1.

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Reflektirajući bazen u Washingtonu, jedna od najpoznatijih lokacija američke prijestolnice, mjesto je na kojem je Martin Luther King 1963. održao svoj slavni govor "I Have a Dream". U Trumpovom drugom mandatu obnova tog prostora dio je šireg plana uređenja i preuređenja glavnih državnih lokacija.

Obnova je izazvala i kontroverze jer je ugovor za hidroizolaciju i bojanje bazena, starog više od stoljeća, dodijeljen bez javnog natječaja tvrtki Atlantic Industrial Coatings iz Virginije. Ta je tvrtka ranije radila na bazenu u jednom od Trumpovih golf klubova.

Administracija je tvrdila da će "preostale" alge nestati nakon obnove, no tijekom toplog vremena njihovo se širenje nastavilo.

Američko Ministarstvo unutarnjih poslova posljednjih dana tvrdi da će problem riješiti novi sustav za obradu vode, koji su opisali kao tehnologiju "nanomjehurića". "Tehnologija nanomjehurića uspješno je uništila cvjetanje algi koje je pratilo svako ponovno otvaranje bazena još od 1922. godine", poručili su iz Ministarstva.

Dodali su da je bazen nakon obnove ponovno čist te da se alge uklanjaju.

Trump je početkom lipnja na svojoj društvenoj mreži Truth Social ustvrdio da je riječ o visokokvalitetnoj obnovi koja će trajati desetljećima. "Ovo nije bilo samo bojanje. Riječ je o vrlo sofisticiranom, industrijski snažnom materijalu koji može trajati 100 godina", napisao je.

Vladini dužnosnici ranije su isticali da su i prethodne administracije pokušavale obnoviti izgled bazena, ali bez uspjeha, uz vrlo visoke troškove.

Iako je Trump u početku procijenio vrijednost projekta na oko 1,8 milijuna dolara, trošak je s vremenom narastao na više od 14 milijuna.

Djelatnici Nacionalne službe za parkove u ponedjeljak su viđeni kako mrežama uklanjaju alge iz bazena, pokušavajući mu vratiti izgled kakav je zamišljen obnovom.