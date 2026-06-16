Predstavljen bogat ljetni program u Kaštelima, ulaz na sva događanja besplatan

Početkom turističke sezone u Kaštelima počinje i Kaštelansko kulturno i zabavno ljeto, čiji je program danas predstavljen medijima. U dvorcu Vitturi o predstojećim događanjima pričali su direktorica Turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić, dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir te pročelnica Upravnog odjela Antonia Kljaić. U nepuna tri mjeseca očekuje nas pregršt događanja, od koncerata, predstava, pučkih fešta do dječjih igrokaza. Manifestaciju organizira Grad Kaštela u suradnji s TZ grada Kaštela te mnogim kaštelanskim udrugama.

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- U ova tri mjeseca očekuje nas bogat kulturno-zabavni program koji će ponuditi za svakoga po nešto. Otvaranje Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta bit će 20. lipnja na brcu u Kaštel Novom koncertom Bijaćke vile s gostima, a koncert je posvećenom Tomi Bebiću. Zatvaranje ljeta predviđeno za početak rujna, točnije 6. rujna kad nas na brcu u Kaštel Kambelovcu očekuje koncert klape Cambi, koja će tim koncertom proslaviti 40 godina karijere. Očekuje nas puno ostalih događanja na kojima će, vjerujemo, uživati naši sugrađani, ali i svi gosti koji nas posjete, kazao je dogradonačelnik Budimir.

Više od 90 događanja koja će se odvijati na raznim lokacijama u Kaštelima je nešto što Kaštelansko kulturno ljeto čini posebnim, a prirodne kulise - brca i kaštelanske kale doprinose toj posebnosti. Moramo naglasiti kako je ulaz na sva događanja tijekom ljeta besplatan.

- Ove godine smo se odlučili na ranije otvaranje Kulturnog ljeta pa možemo reći kako se naša kaštelanska kulturna priča iz godine u godinu produžuje, a ona je svakako manifestacija koja promiče našu kulturnu baštinu. I ove godine Grad Kaštela u suradnji s TZ grada Kaštela i raznim udruga organizira bogat kulturno-zabavni program. Festival ''Kaštela grad ljubavi'' nam je odmah nakon otvaranja ljeta gdje ćemo u tri večeri uživati u koncertima. Večeri dalmatinske pisme su nam sredinom srpnja, na trgu Podvorje u Kaštel Sućurcu. Prva revijalna večer bit će u znaku koncerta Marka Škugora, a druga večer je natjecateljskog karaktera. Naglasila bih kako ćemo 31. srpnja imati slavljenički koncert HRM-a koji slave 25 godina djelovanja. Tijekom ljeta Kaštela će biti pozornica raznih događanja od predstava za djecu i odrasle, koncerata kao onaj Meri Cetinić, ribarskih fešti, Bile noći i raznih drugih događanja koja se već tradicionalno odvijaju u Kaštelima. Vjerujemo kako će se svi dobro zabaviti, a naši gosti ponijeti neke prelijepe uspomene iz naših Kaštela, zaključila je pročelnica Kljaić.

Prije samom otvaranja Kulturnog ljeta očekuje nas već tradicionalna manifestacija ''Nostalgija'' i ''Eko-etno sajam koji je zakazan za 20. lipnja na rivi i brcu u Kaštel Novom.

- Mi naša ljetna događanja započinjemo Nostalgijom. Uz Nostalgiju i Eko-etno sajam očekuje nas i modna revija modnih kreatora te tradicijskih nošnji. Druga večer je rezervirana za proslavu sv. Petra, zaštitnika župe Kaštel Novi uz prigodan program. Manifestacija ''Miljenko i Dobrila'' počinje od 6. kolovoza s predstavom ''Miljenko i Dobrila'' uz redateljsku palicu Marijane Vulas, a nakon toga imamo Dobriline glazbene večeri gdje imamo koncert Danijele Martinović i Filmske večeri. Svake godine se trudimo nadodati nešto novije u naš program kako bi što bolje promovirali naša Kaštela. Za ljubitelje klasične glazbe tu su Arije pod zvijezdama te Boje jazza. Vjerujem kako ćete uživati u našem programu, koji Turistička zajednica zatvara Festivalom šalše i salse. Naravno, svi ste pozvani'', poručila je Maršić.