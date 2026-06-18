Gusti crni dim iznad Moskve, procurile dramatične snimke: Dronovi pogodili rafineriju, zgrade i izazvali kaos u zračnom prometu

Ruska prijestolnica jutros se našla pod jednim od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata. Prema informacijama stranih agencija i svjetskih medija, više bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve u Moskvi i okolici, uključujući naftnu rafineriju u Kapotnji, dok su velike zračne luke privremeno obustavile promet.

Na društvenim mrežama objavljene su dramatične snimke na kojima se vide eksplozije, požari i gust dim iznad dijelova grada. Dio snimki prikazuje udare u objekte u urbanim zonama, dok se najviše pozornosti usmjerilo na požar u području moskovske rafinerije.

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Russians try to shoot down an incoming Ukrainian drone near Moscow oil refinery, first with small arms fire and then with a MANPADS. Unclear if successful, and another drone is seen incoming shortly after. The locals appear to be enjoying the show. pic.twitter.com/CdX1qy8C47 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026

Pogođena važna rafinerija

Prema izvješćima AP-a i The Guardiana, ukrajinski dronovi pogodili su moskovsku naftnu rafineriju na jugoistočnom rubu grada. Riječ je o postrojenju u četvrti Kapotnja, koje je, prema istim izvorima, već bilo meta napada posljednjih dana.

Na snimkama koje kruže internetom vidi se velik stup crnog dima koji se podiže iznad industrijske zone. Strani mediji navode da je promet na dijelu moskovske obilaznice u blizini rafinerije bio zaustavljen nakon napada.

Footage of a Ukrainian drone hitting on of the storage tanks at the oil refinery in Moscow, sending the lit flying several dozen meters into the air. Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/Jsch0VC4Sn — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 18, 2026

Zračne luke privremeno blokirane

Napad je izazvao i velike probleme u zračnom prometu. Prema AP-u, letovi su privremeno obustavljeni u četiri velike moskovske zračne luke. Putnici su se suočili s odgodama, preusmjeravanjima i otkazivanjima letova dok su ruske vlasti pokušavale stabilizirati sigurnosnu situaciju u zračnom prostoru oko glavnog grada.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći presretnuto i uništeno 555 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regija. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin tvrdio je da je oko 180 dronova bilo usmjereno prema Moskvi. Te brojke nisu neovisno potvrđene.

A Ukrainian drone flies into what looks like a residential building in Moscow this morning. Fascist Russia’s capital is getting hammered this morning in a huge drone attack - an oil refinery in the SE of the city was hit again, and now huge plumes of dark smoke hang in the air. pic.twitter.com/hTmNj6aw2e — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) June 18, 2026

Nastavlja se rat dronovima

Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada rusku energetsku i vojnu infrastrukturu duboko u pozadini. Posebno su česte mete rafinerije, skladišta goriva i logistička čvorišta, s ciljem slabljenja ruske opskrbe i ratne ekonomije.

Moskva, s druge strane, nastavlja masovne napade projektilima i dronovima na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu. Novi napad na Moskvu pokazuje da se rat dronovima sve više širi daleko izvan bojišnice, a ruska prijestolnica ponovno se našla među metama.