Dječak (8) ušao u nabujalu Dravu i nestao pred bratom: I dalje traje velika potraga

Intenzivne mjere traganja za djetetom, koje je nestalo u Dravi u srijedu oko 20.40 sati nastavljaju se i u četvrtak u Selnici Podravskoj kod Legrada, potvrdila je za 24sata PU koprivničko-križevačka. Sve se, neslužbeno doznaju 24sata, odvijalo na lokalnom kupalištu. Potraga traje od sinoć, a otežali su je teren, nabujala voda i mrak.

- Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom - kažu nam iz policije.

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Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnog kupališta nabujale rijeke Drave. Na mjestu su zatekli službe koje kreću u potragu. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.

Kako doznaju 24sata, alarmirani su vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.