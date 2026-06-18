Svaka treća žena suočava se s ovim problemom, a više od 300 Splićanki čeka pomoć

Inkontinencija i problemi zdjeličnog dna pogađaju velik broj žena te značajno utječu na kvalitetu života, no o ovom se problemu i dalje premalo govori.

Naime, svako treća žena ima ovaj problem, a prema dostupnim informacijama, više od 300 žena u Splitu trenutno čeka pregled i liječenje inkontinencije!

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Baš zato, kako bi pomogli zajednici i skrenuli pozornost na važnost pravovremene pomoći, Rotary klub Split 305 klub u suradnji s Poliklinikom GBB Concept organizira posebnu kampanju namijenjenu svim ženama s ovim problemom.

Cilj ove akcije je pružiti podršku ženama, podići svijest o ovom problemu te ukazati na potrebu smanjenja dugih lista čekanja i dostupnijeg liječenja.

U sklopu ove naše inicijative poklanjamo jedan besplatan Emsella tretman —a radi se o inovativnoj, neinvazivnoj terapiji za jačanje mišića zdjeličnog dna i pomoć kod simptoma inkontinencije – rješenje na koje čeka više od 300 žena u Splitu i okolici.

Za sudjelovanje je dovoljno ispod Facebook objave na ovom LINKU ostaviti komentar podrške osobama s inkontinencijom te ispuniti obrazac.

Jedna žena će dobiti besplatan terapijski tretman, a sve ostale žene koji se prijave na linku do sutra, u subotu 20.06. Poliklinici GBB Concept ostvaruju pravo na:

besplatno savjetovanje

testiranje Emsella tretmana

besplatne konzultacije sa specijalistom uroginekologije

Za sudjelovanje je dovoljno ispod Facebook objave na ovom LINKU ostaviti komentar podrške osobama s inkontinencijom te ispuniti prijavni obrazac kojim ostvarujete pravo na ove 3 pogodnosti.