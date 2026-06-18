Modrić se oglasio. Komentirao penal pa iskreno opisao bolni trenutak: "To nas je ubilo"

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu. Engleska je u Dallasu slavila protiv Vatrenih 4:2, a nakon utakmice pred novinare je stao kapetan Luka Modrić.

Iako rezultat nije bio po željama Hrvatske, Modrić je naglasio da nije sve bilo loše. Vatreni su se u prvom poluvremenu dvaput vraćali u utakmicu, ali početak nastavka pokazao se presudnim.

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“Treći gol nas je dotukao”

Modrić smatra da je ključni trenutak utakmice bio treći pogodak Engleske, odmah na početku drugog poluvremena.

“Prvo poluvrijeme utakmica je bila dosta izjednačena, ali opet smo primili dosta jeftine golove. Međutim, uspjeli smo se dvaput vratiti. No čim je krenulo drugo poluvrijeme, primili smo i treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage treći put vratiti se u susret”, rekao je Modrić.

Kapetan je dodao da su Englezi nakon toga stvorili dosta prilika, posebno iz prekida, gdje je Hrvatska ponovno imala problema.

“Taj treći gol nas je baš dotukao”, poručio je.

Preuzeo odgovornost za penal

Jedna od tema bio je i kazneni udarac iz kojeg je Engleska stigla do prvog pogotka. Modrić nije bježao od odgovornosti.

“Penal je bio, nesmotreno sam ga zahvatio. Jesam, malo sam ga dirao, dovoljno da bude penal, nisam ga vidio. Nažalost. Nesmotreno je bilo. Ali što je, tu je, idemo dalje”, kazao je Modrić.

Komentirao je i ponovljeni jedanaesterac, nakon odluke da je Dominik Livaković prerano napustio gol-liniju.

“Ne znam, kažu da je Livaković malo izašao. Nekad gledaju svaku sitnicu, nekad ne. Nažalost, gledali su i vratili da puca opet. Šteta. Ne mogu komentirati kad nisam vidio je li to bilo za vraćanje ili ne”, rekao je kapetan Vatrenih.

Hrvatska ima još dvije utakmice

Unatoč porazu, Modrić ostaje optimističan. Hrvatska u nastavku skupine igra protiv Paname i Gane, a cilj ostaje prolazak u nokaut fazu.

“Moramo okrenuti stranicu, imamo još dvije utakmice, siguran sam da će to biti bolje, da ćemo ostvariti minimalan cilj, prolazak skupine”, zaključio je Modrić.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra protiv Paname 24. lipnja u Torontu, a potom 27. lipnja u Philadelphiji slijedi ogled s Ganom.