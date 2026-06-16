Ova plaža na Balkanu našla se među 50 najljepših u Europi

Nova ljestvica „World’s 50 Beaches“ za 2026. godinu donosi pregled najljepših europskih plaža prema izboru međunarodnog panela putopisaca, fotografa i stručnjaka za održivi turizam.

I dok se na popisu nalaze i udaljene, gotovo nedostižne uvale, pozornost regije posebno privlači činjenica da su među 50 najboljih uvrštene i dvije plaže s Balkana, a jedna od njih nalazi se u Crnoj Gori.

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Popis World’s 50 Beaches, koji već godinama oblikuje globalne trendove u turizmu, ne ocjenjuje samo ljepotu krajolika, nego i očuvanost prirode, kvalitetu mora, pristupačnost te cjelokupno iskustvo boravka, prenosi N1.

Plaža Jaz na 35. mjestu najljepših europskih plaža za 2026.

Jaz je jedna od najpoznatijih crnogorskih plaža i nalazi se nekoliko kilometara od Budve. Godinama uspješno spaja prirodnu ljepotu i festivalsku atmosferu. Dugačka, prostrana i otvorena prema Jadranu, plaža Jaz prava je rijetkost u regiji jer nudi dovoljno prostora čak i u vrhuncu turističke sezone.

Iza plaže uzdižu se brda prekrivena makijom, dok more u zaljevu ostaje mirno.

Jaz ima svoj prepoznatljiv karakter – široku šljunčanu obalu, čisto more i osjećaj sirove mediteranske prostranosti. To je plaža koja živi u dva ritma: jednom tihom i prirodnom, a drugom globalnom i festivalskom. Upravo joj ta dvojnost daje posebnu energiju.

Kao jedini predstavnik Crne Gore na ovoj prestižnoj ljestvici, Jaz se našao rame uz rame s poznatim grčkim, španjolskim i talijanskim uvalama.

Ova plaža u obliku polumjeseca dugačka je čak 1,2 kilometra, a s obje strane zaštićena je brdima.

Veći dio plaže, oko 850 metara, čini šljunčano-pješčana obala, dok je manji dio, dug oko 450 metara i nekoć poznat kao nudistička oaza, prepoznatljiv po finom pijesku.

Ono što stručnjaci posebno ističu jest čistoća mora. Zbog otvorenog mora i specifičnih morskih struja, more na Jazu ima prozirnost kakva se rijetko viđa na velikim i posjećenim plažama. Kada zakoračite u plićak, pod nogama osjećate prijelaz od oblutaka do finog zlatnog pijeska, dok se pred vama otvara tirkizna morska površina.

Stariji stanovnici i vjerni posjetitelji i danas govore o Jazu kao o „divljoj plaži“ koja je nekoć bila poznata isključivo po velikom autokampu i gustoj, netaknutoj šumi u zaleđu.

S jedne strane, zaleđe plaže skriva slano močvarno područje i potok koji se ulijeva u more te je nekada stvarao prirodni jaz, po kojem je plaža i dobila ime.

S druge strane, Jaz se razvio u jednu od najvećih otvorenih koncertnih pozornica na Jadranu. Na ovoj su plaži pred desecima tisuća ljudi nastupale svjetske glazbene zvijezde poput Micka Jaggera, Lennyja Kravitza i Madonne. Upravo se ovdje godinama održavao i poznati Sea Dance Festival, zahvaljujući kojem je Jaz stekao status plaže koja spaja netaknutu prirodu i vrhunsku zabavu.

Koliko stoji smještaj na plaži Jaz u ljeto 2026.?

Privatni apartmani i studiji u zaleđu Jaza stoje između 40 i 60 eura po noćenju. Riječ je o udobnim, klimatiziranim sobama ili manjim apartmanima s kuhinjom, često uz osigurano parkirno mjesto.

Vile s bazenima i moderni apartmani kreću se od 90 do 160 eura po noćenju. To je smještaj više kategorije u blizini plaže, često s panoramskim pogledom na brda ili more, privatnim bazenom i uređenim dvorištem.

Autokamp Jaz u prosjeku stoji između 15 i 40 eura po noćenju. To je opcija za avanturiste i backpackere, a nalazi se neposredno uz obalu, u hladu krošnji.

Kada je riječ o ležaljkama, kompleti se ove sezone kreću od 15 do 30 eura, a najčešća cijena za dvije ležaljke i suncobran iznosi oko 20 eura.

Naravno, sve navedene cijene okvirne su i ovise o terminu ljetovanja te popunjenosti smještajnih kapaciteta.

No u svakom slučaju, ako volite opuštanje na suncu uz šum čistog Jadranskog mora, a pritom želite osjetiti živost Budve, Jaz je bez sumnje odličan izbor.