Teška prometna nesreća u Kaštelima: Tri osobe prevezene u bolnicu

Večeras oko 22:20 sati na Županijskoj cesti 6137, na Cesti dr. Tuđmana u Kaštel Kambelovcu, dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Prema informacijama iz policije, tri osobe prevezene su na pružanje liječničke pomoći. Zasad nije poznata težina njihovih ozljeda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog prometne nesreće cesta je zatvorena za sav promet u oba smjera, a promet se odvija zaobilaznim pravcima. Na mjestu događaja bit će obavljen očevid, nakon kojeg bi trebalo biti poznato više okolnosti ove nesreće.