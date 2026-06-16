HDZ na Jarunu obilježio 37. obljetnicu osnivanja: Šeks, Plenković i utemeljitelji prisjetili se povijesnog dana

Hrvatska demokratska zajednica obilježila je 37. obljetnicu osnivanja u prostorijama NK "Jarun". Hadezeovci su se prisjetili tog 17. lipnja 1989. godine, kada je u prostorijama tadašnjeg NK "Borac" osnovana najveća hrvatska stranka. U prve redove sjeli su osnivači i sudionici povijesne Osnivačke skupštine: Vladimir Šeks, Zdravka Bušić, Luka Bebić, Neven Jurica...

Ćiro Grubišić prisjetio se tog lipanjskog dana 1989. godine:

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"Ja sam nabavio ključ od ovih prostorija NK 'Jarun'. Nitko osim mene i predsjednika Tuđmana nije znao gdje će biti Osnivačka skupština."

Nadovezao se doajen HDZ-a i hrvatskog parlamentarizma Vladimir Šeks:

"Nakon što je zabranjen skup u hotelu 'Panorama', okupili smo se tajno na ovom mjestu, nas 48, od toga je 28 Osječana došlo. Skupštinu smo završili za deset minuta. Najprije smo donijeli odluku da, ako upadne milicija i prekine nas, stranku smatramo osnovanom. Tada smo stvorili temelje za stvaranje Hrvatske."

Zdravka Petričević, čiji govor s Prvog općeg Sabora HDZ-a iz Lisinskog dobro pamtimo, kazala nam je:

"Onda sam pokrenula osnivanje ogranaka po dijaspori. Naši ljudi davali su srce za Hrvatsku."

U službenom dijelu programa, nakon uvoda Marija Kapulice, nazočnima su se obratili predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra i počasni predsjednik utemeljitelja Vladimir Šeks.

Burno pozdravljen od nazočnih, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i Vlade RH Andrej Plenković zahvalio je utemeljiteljima i hrvatskim braniteljima, naglasivši današnje uspjehe Vlade RH predvođene HDZ-om.

Na Jarunu smo susreli i brojne dalmatinske hadezeovke i hadezeovce: Antu Mihanovića, Antu Sanadera, Tonća Glavinu, Alena Gojaka, Josipa Bilavera, Zrinku Mužinić Bikić, Katarinu Šimundža Bešker, Vicu Oršulića, Josipa Markovića, Jakova Vetmu, Ivicu Budimira, Darija Korčulanina i brojne druge.

Održana je i tradicionalna nogometna utakmica između veterana NK "Jarun" i ekipe HDZ-a.