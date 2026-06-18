Tragedija na Jadranskoj magistrali: Motociklist poginuo u sudaru nakon pretjecanja

Jutros, 18. lipnja 2026. godine oko 04:40 sati na državnoj cesti D8 u blizini mjesta Dubrovnik, na predjelu Vidikovac, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva motocikla i skup vozila.

Provedenim očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo kada je 35-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Dubrovnika u pravcu Konavala, u preglednom zavoju počeo, preko pune razdjelne crte, nepropisno pretjecati skup vozila odnosno teretno i priključno vozilo karlovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega u istom smjeru. Pretjecanje je započeo a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela navedenog motocikla s prednjim dijelom motocikla dubrovačkih registarskih oznaka kojim se iz suprotnog smjera u pravcu Dubrovnika kretao 38-godišnjak koji nema položenu A2 kategoriju, odnosno kategoriju potrebnu za upravljanje motociklom kojim je upravljao u vrijeme nesreće.

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Vozač koji je izazvao prometnu nesreću smrtno je stradao na mjestu događaja dok je 38-godišnji motociklist zadobio teške tjelesne ozljede, te je hospitaliziran u Općoj bolnici Dubrovnik.

Promet na ovom dijelu državne ceste D8 je za vrijeme trajanja očevida bio zatvoren za sva vozila te se odvijao alternativnim pravcima, a pušten je u promet u 7:25 sati kada je očevid završio.

Tijelo preminulog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje će se utvrditi točan uzrok smrti.