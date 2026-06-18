Stigla presuda roditeljima dječaka ubojice nakon masakra u školi

Viši sud u Beogradu danas je u 10:00 sati na ponovljenom suđenju izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka ubojice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". Oba roditelja osuđena su na zatvorske kazne.

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest mjeseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dvije godine i 11 mjeseci zatvora.

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Suđeno im je u ponovljenom postupku nakon što je Apelacijski sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostupanjsku presudu kojom je Miljana osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i pol godina zatvora, javlja Blic.rs.

Miljana Kecmanović je u pratnji odvjetnika stigla na sud oko 9:40 sati na izricanje presude.

Riječ je o ponovljenom postupku, nakon što je Apelacijski sud u Beogradu naložio ponovno suđenje i poništio prvostupanjsku presudu kojom je Miljana osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i pol godina zatvora.

Kecmanovićeva obrana tražila je oslobađajuću presudu

Tužiteljstvo je u svojoj završnoj riječi na ponovljenom suđenju predložilo da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora, odnosno Vladimir Kecmanović na 14 godina i 11 mjeseci, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora.

S druge strane, Kecmanovićeva obrana zatražila je oslobađajuću presudu, tvrdeći da navodi optužnice nisu dokazani, odnosno da nema dokaza da su optuženici počinili kaznena djela koja im se stavljaju na teret.

U svom završnom govoru, Vladimir je izjavio da će teret tragedije nositi do kraja života, ponavljajući da su brižni roditelji i da ne zna kako se zločin dogodio, javlja Blic.rs.