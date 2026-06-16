Prije Vatrenih kreće pritisak: Englezi već imaju “priču” o sucu

Hrvatska i Engleska sutra od 22 sata po našem vremenu igraju u 1. kolu skupine L Svjetskog prvenstva. Dvoboj je to momčadi koji će najvjerojatnije odrediti tko će uzeti prvo mjesto i potencijalnu lakšu nokaut fazu, a Englezi imaju već spremnu teoriju zavjere ako izgube protiv vatrenih, piše Večernji.

Uoči dvoboja u britanskim medijima stvara se fama koja bi mogla poslužiti kao savršen izgovor u slučaju neuspjeha. U fokusu nisu Modrić i društvo, već ugledni francuski sudac Clément Turpin, čovjek s kojim engleski izbornik Thomas Tuchel ima burnu prošlost iz Lige prvaka.

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Sve je počelo u travnju 2023. godine, tijekom uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Bayerna, koji je tada trenirao Tuchel, protiv Manchester Cityja. Turpin je u tom susretu isključio njemačkog stratega zbog prigovora, pokazavši mu dva žuta kartona. Nakon utakmice, koja je završila 1:1 i značila ispadanje Bavaraca, Tuchel nije štedio riječi.

- Dvije stvari nisu bile na razini - teren i, nažalost, sudac. Bio je za 'ocjenu E' (Grade E) - rekao je tada Tuchel.

- Dao bih mu jedan od deset. Bio je apsolutno užasan. Nevjerojatno je to na ovoj razini. Svirao je sve i svašta, sve je bilo protiv nas - izvukli su Englezi Tuchelove kritike kao aludiranje da je Turpin neobjektivan.