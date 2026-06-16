Kaštelanka na korak od osvajanja paketa vrijednog 100.000 eura. Ti još možeš pomoći u tome

Kaštelanka Monika Jukić izborila je finale glazbenog natjecanja LOUD STAGE 2026 sa svojom pjesmom „Moje zlato“, a sada joj je za veliki uspjeh potrebna podrška publike.

Riječ je o najvećoj nagradi u povijesti hrvatskih glazbenih talenata. Pobjednik LOUD STAGE-a osvaja paket vrijedan čak 100.000 eura, koji uključuje sve potrebno za ozbiljan glazbeni iskorak: rad s vrhunskim producentima i autorima, snimanje videospotova i promociju, profesionalni photoshooting i izgradnju imidža, produkciju i izdavanje debitantskog albuma pod okriljem LOUD DIGITAL labela te izravan nastup na Zagrebačkom festivalu 2027.

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Monika je ušla među TOP 4 natjecatelja, a upravo će glasovi publike odlučiti tko će postati pobjednik ovogodišnjeg izdanja natjecanja. Glasanje traje do 20. lipnja u 18 sati, a boduju se pregledi, lajkovi, komentari i dijeljenja sadržaja.

Svi koji žele podržati Moniku to mogu učiniti tako da na videu ostave like, komentar i hype, i to do tri puta. Svaka reakcija može biti presudna u borbi za pobjedu.

Pjesmu „Moje zlato“ potpisuje poznati autor Miro Buljan, koji je zaslužan za tekst, glazbu, produkciju i aranžman, dok izdanje potpisuje LOUD DIGITAL. Izvođačica pjesme je Monika Jukić.

Hoće li upravo Kaštelanka Monika Jukić postati nova zvijezda hrvatske glazbene scene, odlučit će publika u nadolazećim danima.