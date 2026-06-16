Od Modrićevih detalja do zajedničke molitve pred utakmicu: Ovako nogometaši žive vjeru na SP-u

Na Svjetskom prvenstvu 2026. vjera više nije tek privatna stvar skrivena iza zatvorenih vrata svlačionica, nego vidljiv dio nogometne svakodnevice koji oblikuje igrače, momčadi i njihove rituale. Od osobnih simbola na tijelu i opremi do zajedničkih molitvi nakon utakmica, duhovnost je postala jedan od tihih, ali prepoznatljivih slojeva najvećeg nogometnog natjecanja, piše Net.hr.

Nogometaši sve češće kroz detalje otkrivaju svoju duhovnu stranu. Godinama je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić bio prepoznatljiv po kostobranima s motivima Isusa i Djevice Marije, što je postalo jedan od njegovih zaštitnih znakova. Iako su se kroz vrijeme pojavljivale informacije o promjenama dizajna, njegova povezanost s vjerom ostaje dio njegove osobne priče i javne percepcije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Slični primjeri vide se i izvan travnjaka. Fotografija Modrića nakon odlaska reprezentacije iz Alexandrije, gdje je bila smještena baza momčadi, privukla je pozornost javnosti zbog detalja na mobitelu. Na njemu ima otiskan lik Gospe formirane dronovima s koncerta Marka Perkovića Thompsona na hipodromu u Zagrebu.

Istraživanja argentinske reprezentacije, svjetskih prvaka iz 2022., pokazala su da velik dio tetoviranih igrača ima vjerske motive, što sociolozi tumače kao način izražavanja identiteta i osobne slobode u strogo kontroliranom profesionalnom okruženju.

I drugi nogometaši otvoreno govore o vjeri. Engleski reprezentativac Bukayo Saka često ističe važnost Biblije u svom životu, dok se Christian Pulisic u javnosti opisuje kao igrač čija duhovnost snažno oblikuje pristup sportu i svakodnevici.

U intervjuima nakon utakmica sve češće se mogu čuti izjave koje otkrivaju dublju duhovnu dimenziju sporta. Brazilski vratar Alisson Becker nakon jedne je utakmice citirao Knjigu proroka Izaije, ističući kako u svojoj vjeri pronalazi snagu i stabilnost.

Sličan ton ima i Cody Gakpo iz Liverpoola, koji svoju vjeru opisuje kao izvor mira i unutarnje ravnoteže. “Često čitam Bibliju prije spavanja. To je poput ljubavnog pisma koje nas uči kako se odnositi jedni prema drugima”, rekao je Gakpo.

Njegov suigrač Jérémy Doku također je govorio o duhovnoj dimenziji svoje karijere, ističući kako mu vjera pomaže igrati bez straha i pritiska. Čak je i Lionel Messi, nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2022., uspjeh opisao kao dar koji nadilazi isključivo sportski okvir.

Jedan od upečatljivijih trenutaka turnira dogodio se nakon utakmice Njemačke i Curaçaa, kada su se igrači obje reprezentacije nakon posljednjeg zvižduka okupili na centru terena i zajednički pomolili.

Njemački reprezentativac Felix Nmecha objasnio je taj trenutak jednostavno: “Na terenu smo protivnici, ali izvan njega dijelimo iste vrijednosti i vjeru.”

Za igrače Curaçaa, vjera je duboko ukorijenjena u identitet momčadi, a napadač Kenji Gorré često ističe kako mu upravo ona daje osjećaj da su i veliki sportski izazovi dostižni.

Slični prizori zajedničke molitve viđeni su i u drugim reprezentacijama, uključujući Englesku i Egipat, čime se potvrđuje da ovakvi rituali nisu izolirani slučajevi nego dio šire nogometne kulture.