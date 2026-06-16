Hajduk prodao Brunu Durdova, karijeru nastavlja u Górniku Zabrze

HNK Hajduk i Górnik Zabrze postigli su dogovor o transferu Bruna Durdova na temelju kojeg 18-godišnji krilni napadač karijeru nastavlja u poljskom prvoligašu.

Bruno je prve nogometne korake napravio u matičnom GOŠK-u iz Kaštel Gomilice. U Akademiju HNK Hajduk "Luka Kaliterna" prešao je 2015. godine, a za prvu momčad Bijelih debitirao je sa 16 godina u prvenstvenoj utakmici protiv Varaždina na Poljudu, odigranoj 5. svibnja 2024. godine.

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Prve službene pogotke za Hajduk postigao je u 4:1 pobjedi protiv Gorice na Poljudu u rujnu 2024. godine. U tom susretu dva puta se upisao u strijelce, a sveukupno je za Hajduk postigao 4 pogotka uz dvije asistencije.

Ukupno je odigrao 54 službene utakmice, a posljednji put za Bijele je nastupio u 6:3 pobjedi nad Vukovarom 1991 na Poljudu.

"Brunu zahvaljujemo na svemu te mu želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku njegovog nogometnog puta", poručuju iz Hajduka.