Emotivni oproštaj Brune Durdova od Hajduka: "Svi moji snovi ostaju na Poljudu"

Nakon 12 godina provedenih u Hajduku, Bruno Durdov oprostio se od kluba emotivnom porukom objavljenom na društvenim mrežama. Mladi nogometaš zahvalio je svima koji su bili dio njegova puta u bijelom dresu te poručio kako iz Splita odlazi ponosan na ostvarene snove, ali i s određenom dozom žaljenja zbog načina na koji završava njegova epizoda na Poljudu.

Durdov je istaknuo da mu je Hajduk tijekom godina postao mnogo više od kluba, nazvavši ga svojim domom. Posebnu zahvalnost uputio je suigračima, fizioterapeutima i svim ljudima unutar kluba koji su mu, kako kaže, bili najveća podrška tijekom najtežih trenutaka karijere.

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U oproštajnoj poruci osvrnuo se i na vlastiti doprinos, priznajući da smatra kako je mogao ostaviti i veći trag u dresu Hajduka. Ipak, naglašava da odlazi ponosan jer je ostvario ono o čemu je sanjao kao dječak iz Dalmacije.

Među najdražim uspomenama izdvojio je nastupe pred punim Poljudom, postizanje pogodaka u bijelom dresu, pobjede protiv Dinama na Maksimiru te priliku da dijeli svlačionicu s igračima kojima se nekada divio kao navijač.

"Svi moji snovi pretvorili su se u stvarnost baš na mjestu gdje sam kao mali sanjao da će se to dogoditi", poručio je Durdov.

Iako ga sada očekuju novi izazovi i nastavak karijere u drugoj sredini, naglašava kako će dio njega zauvijek ostati vezan uz Poljud.

Na kraju se osvrnuo i na okolnosti svog odlaska, poručivši kako mu je žao što njegova priča u Hajduku završava uz, kako navodi, "glupe i lažne priče", ali je dodao da vjeruje kako će njegova karijera najbolje govoriti o njemu.

Poruku je zaključio tradicionalnim navijačkim pozdravom "HŽV" te stihovima: "Sidra moje duše, u tvom moru leže...", još jednom potvrdivši koliko mu Hajduk znači i nakon rastanka.

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