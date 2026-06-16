Električar s otoka je upravo postao najveća nogometna zvijezda na svijetu. Za jedan dan dobio 7.7 milijuna pratitelja na Instagramu

Svjetsko prvenstvo nas svake četiri godine podsjeti da jedinu i apsolutnu sreću u životu pruža jedino nogomet. Apsolutnu nogometnu sreću sinoć je osjećala čitava državica Cabo Verde, a radost zbog prvog boda na Svjetskom prvenstvu s njima je podijelilo pola planeta.

Bod protiv Španjolske najveći je bod u povijesti Zelenortskih Otoka, budući da su protiv Španjolske sinoć igrali svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u povijesti.

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Nitko nije očekivao ovakav ishod - Europski prvaci potpuno su dominirali utakmicom te imali oko 75 posto posjeda lopte i čak 27 udaraca prema golu. Međutim, nisu uspjeli pronaći put do mreže.

Zelenortski Otoci, država s nešto više od pola milijuna stanovnika, osvojili su tako prvi bod u povijesti nastupa na Svjetskim prvenstvima, dok je Španjolska ostala pod velikim pritiskom već nakon prvog kola skupine H. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka golman je zaplakao od emocija, svjestan da je njegova reprezentacija upravo ispisala najveću nogometnu priču u povijesti svoje zemlje.

U manje od 24 sata dobio 7,7 milijuna pratitelja na Instagramu

Kad smo kod golmana...

Svaka velika nogometna priča ima i svog junaka. Sinoć je to bio jedan savršen junak, gotovo filmski - 40-godišnji vratar Vozinha, koji je upisao sedam ključnih obrana i praktički sam održao svoju reprezentaciju na životu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josimar Dias (@vozinha1)

Vozihna je jutro dočekao kao 40-godišnjak i najveća nogometna zvijezda na svijetu. Njegov Instagram profil je za manje od 24 sata narastao s 50 tisuća pratitelja na 7.7 milijuna pratitelja.

O njemu pričaju svi. Mediji se dive, a društvene mreže gore.

Josimar José Évora Dias, poznatiji kao Vozinha, kapetan je i dugogodišnji vratar reprezentacije Zelenortskih Otoka te jedan od najneobičnijih nogometnih junaka posljednjih godina.

Rođen je 3. lipnja 1986. u Mindelu, na otoku São Vicente u Zelenortskim Otocima. Visok je 189 centimetara, igra na poziciji vratara, a nadimak "Vozinha", koji na portugalskom znači "bakica", dobio je još kao dječak.

Ono što je počelo kao šala među prijateljima s vremenom je postalo njegovo nogometno ime i zaštitni znak.

Profesionalnu karijeru započeo je relativno kasno, tek u srednjim dvadesetima. Branio je za domaće klubove Batuque FC i Mindelense, nakon čega odlazi u Angolu, gdje nastupa za Progresso do Sambizanga. Slijedio je transfer u moldavski Zimbru Kišinjev, a potom i put po europskim klubovima. Nosio je dresove portugalskog Gil Vicentea, ciparskog AEL Limassola, slovačkog AS Trenčina, a od 2024. član je portugalskog GD Chavesa, za koji brani u drugoj portugalskoj ligi.

Nogomet počeo igrati "pod stare dane"

Za reprezentaciju Zelenortskih Otoka debitirao je 2012. godine, a ubrzo je postao njezina "jedinica". Nastupio je na čak četiri izdanja Afričkog kupa nacija - 2013., 2015., 2021. i 2023. godine te se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača generacije koja je malu otočnu državu pretvorila u respektabilnu afričku nogometnu silu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Josimar Dias (@vozinha1)

Vrhunac njegove karijere stigao je sinoć, na Svjetskom prvenstvu, prvom u povijesti na kojem su nastupili Zelenortski Otoci. U dobi od 40 godina Vozinha je postao jedan od najstarijih debitanata na svjetskim prvenstvima.

U povijesnom susretu protiv europskog prvaka Španjolske briljirao je sa sedam obrana i predvodio svoju reprezentaciju do senzacionalnih 0:0, osvojivši nagradu za igrača utakmice. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka nije mogao suspregnuti suze, prisjećajući se svojih pokojnih bake i djeda te majke koja zbog problema s vizom nije mogla prisustvovati najvećem trenutku njegove karijere.

Njegova priča dokaz je da vrhunac ne mora doći rano. Vozinha nikada nije branio za europske velikane niti igrao u Ligama petice, ali je zahvaljujući upornosti, dugovječnosti i vjeri u vlastite mogućnosti postao nacionalni heroj Zelenortskih Otoka i jedna od najljepših priča Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Bio je električar

Njegova životna priča dodatno je povećala divljenje nogometnog svijeta. Naime, prije nego što je postao profesionalni nogometaš i reprezentativac, Vozinha je radio kao električar, a povremeno i kao vozač autobusa kako bi uzdržavao sebe i obitelj.

Dok su mnogi njegovi vršnjaci odrastali u akademijama velikih klubova, on je spajao kraj s krajem radeći obične poslove i igrajući nogomet iz ljubavi. Zato je prizor 40-godišnjeg vratara koji na Svjetskom prvenstvu zaustavlja europske prvake Španjolce mnogima djelovao gotovo filmski – od električara i vozača autobusa do junaka najveće nogometne pozornice na svijetu.

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