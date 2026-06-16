VIDEO Splitski maturanti nakon ispita iz hrvatskog: "Očekujem dobru ocjenu", "Falija sam temu, totalno"

Maturanti koji su u utorak ujutro pisali drugi dio ispita državne mature iz hrvatskog jezika – esej – uglavnom su zadovoljni ovogodišnjim zadatkom. Esejsko pitanje odnosilo se na dramu “Život je san” Pedra Calderóna de la Barce, a maturanti su trebali odgovoriti na pitanje: “Kako se kroz djelo mijenjao lik Sigismunda?”

Jedna od maturantica kratko je komentirala: "Esej je prošao odlično. Bilo je lagano djelo, a pitanje još lakše."

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Druga učenica istaknula je kako zadatak nije bio zahtjevan te da su ga mnogi dočekali s olakšanjem: "Bilo je jednostavno pitanje, u esejima koje sam vježbala uglavnom sam imala slično pitanje, pa sam sigurna da ću proći."

Ipak, ima i onih koji nisu baš sigurni u prolazak.

"Poprilično sam siguran da san falija temu", kaže jedan maturant.

Esej je drugi dio obveznog ispita iz hrvatskog jezika i bez njega nije moguće položiti maturu. Prvi dio ispita, koji obuhvaća književnost i jezik, maturanti su pisali u ponedjeljak.

Prag prolaznosti 26,67 posto

Esej se tradicionalno smatra najizazovnijim dijelom ispita, a statistike iz prethodnih godina pokazuju kako upravo na njemu pada najveći broj učenika. Lani je hrvatski jezik palo 16,3 posto pristupnika, dok ih je godinu ranije bilo čak 22 posto.

Značajan dio neuspjeha bio je vezan upravo uz esej, iako je prag prolaznosti postavljen na 26,67 posto. U ranijim analizama istaknuto je i kako su pojedini kandidati gubili bodove zbog nerazumijevanja ključnih pojmova u zadatku.

Kako izgleda esej na maturi

Esej se piše 160 minuta, a Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) u listopadu objavljuje popis književnih djela iz kojih se može očekivati zadatak. Ove godine maturanti su birali između šest naslova: “Život je san”, “Patnje mladog Werthera”, “Kiklop”, “Posljednji Stipančići”, “Gospoda Glembajevi” te izbor iz poezije Francesca Petrarce.

Zadatak iz “Života je san” bio je i konačno postavljeno esejsko pitanje.

Maturanti pred završnicom ispita

Ove godine na državnu maturu izlazi nešto više od 30.700 učenika. Nakon hrvatskog jezika slijedi ispit iz engleskog jezika, koji se piše u petak.

U srijedu 17. lipnja na rasporedu su izborni predmeti – Politika i gospodarstvo ujutro te Povijest poslijepodne.