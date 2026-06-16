Tom Holland naizgled potvrdio brak sa Zendayom: "Svi su bili tamo"

Glumački par Tom Holland i Zendaya ponovno su u središtu pozornosti nakon što je Holland u novom intervjuu za časopis Esquire dao izjavu koju mnogi tumače kao potvrdu da su se njih dvoje vjenčali.

Glasine o tajnom vjenčanju poznatog para kruže još od siječnja, kada je Zendayin dugogodišnji stilist Law Roach tijekom pojavljivanja na crvenom tepihu dodjele Golden Globe Awards izjavio da se njihovo vjenčanje „već dogodilo“ te da je riječ o istinitoj informaciji.

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Njegove riječi izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Ubrzo su se počele širiti fotografije Zendaye u vjenčanici generirane umjetnom inteligencijom, kao i druge lažne slike koje su navodno prikazivale ceremoniju vjenčanja.

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Zendaya tijekom promotivne turneje za film The Drama nije željela izravno potvrditi niti demantirati brak, ali je komentirala viralne fotografije nastale uz pomoć umjetne inteligencije. U gostovanju kod Jimmy Kimmel u ožujku ispričala je kako su joj ljudi prilazili i čestitali na „prekrasnim vjenčanim fotografijama“, na što je odgovarala da su slike lažne i generirane umjetnom inteligencijom. Dodala je i da su se mnogi njezini prijatelji i članovi obitelji također zbunili te se čak naljutili jer nisu dobili pozivnicu za vjenčanje.

Nova nagađanja potaknuta su Hollandovim intervjuom za Esquire. Govoreći o cijeloj pomami oko AI fotografija, glumac je upitan je li morao objašnjavati članovima obitelji da slike nisu stvarne. Njegov odgovor bio je kratak, ali znakovit: „Ne, jer su svi bili tamo.“

Upravo ta rečenica izazvala je brojne reakcije među obožavateljima, koji smatraju da je Holland time praktički potvrdio da su se on i Zendaya doista vjenčali. Ipak, ni jedan od glumaca zasad nije službeno objavio detalje o eventualnom vjenčanju niti je njihov tim dao dodatne komentare.

Par je u vezi nekoliko godina, nakon što su zajedno glumili u filmskom serijalu Spider-Man: Homecoming i njegovim nastavcima, a njihov odnos već dugo privlači veliku pozornost javnosti i medija.