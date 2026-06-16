Butan priznao Hrvatsku! To nisu napravile još dvije zemlje, evo koje

Kraljevina Butan formalno je priznala Republiku Hrvatsku, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Riječ je o državi smještenoj na Himalaji, poznatoj i kao budistička kraljevina, koja broji oko 800 tisuća stanovnika.

Kako je objavljeno, ovaj čin trebao bi dodatno učvrstiti suradnju dviju zemalja koje, navodi se, dijele predanost stabilnosti, miru i održivom razvoju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Priznanje nakon više od tri desetljeća

Formalno priznanje stiglo je više od tri desetljeća nakon što je Hrvatska postala međunarodno priznata država. Iz MVEP-a navode da je priznanje rezultat rada Vlade, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Stalne hrvatske misije pri Ujedinjenim narodima te hrvatskog veleposlanstva u New Delhiju.

“Ovim se činom dodatno učvršćuju pretpostavke za daljnji razvoj prijateljskih odnosa i suradnje dviju država, utemeljenih na međusobnom poštovanju i suverenoj jednakosti”, poručili su sa Zrinjevca.

Hrvatska i Butan već su surađivali u UN-u

Iako formalnog priznanja dosad nije bilo, Hrvatska je s Butanom već održavala odnose u okviru Ujedinjenih naroda. Iz Ministarstva ističu da novo priznanje predstavlja važan poticaj za daljnji razvoj bilateralne suradnje.

Hrvatska, kao članica Europske unije i NATO-a, ostaje predana jačanju međunarodne suradnje, promicanju mira i stabilnosti te povezivanju s partnerima u Aziji.

Još samo dvije države nisu priznale Hrvatsku

Nakon što je Butan formalno priznao Hrvatsku, na popisu država koje to još nisu učinile ostaju samo Niger u Africi i Tonga u Polineziji, pišu 24sata.hr.

Riječ je o simbolično važnom diplomatskom potezu, budući da se pitanje međunarodnog priznanja Hrvatske veže uz jedan od ključnih datuma novije hrvatske povijesti.

Hrvatska 15. siječnja obilježava važan datum

Hrvatska svake godine 15. siječnja obilježava Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Toga su dana 1992. Hrvatsku priznale sve članice tadašnje Europske unije, kao i niz drugih važnih država.

Novo priznanje Butana tako dolazi kao zanimljiv diplomatski dodatak priči koja traje još od početka hrvatske samostalnosti.