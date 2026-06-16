Ogroman red pred Emilianom u centru Splita, svi se hoće rashladiti sladoledom

U samom središtu Splita već je očito da turistička sezona ulazi u svoj vrhunac. Danas poslijepodne ispred poznate slastičarnice i gelaterije Gelateria Emiliana zabilježene su velike gužve.

U dugom redu domaći i strani gosti strpljivo su čekali na svoju porciju sladoleda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Split iz dana u dan postaje sve življi

Prizori iz povijesne jezgre grada potvrđuju ono što se posljednjih dana jasno osjeća na ulicama – Split je sve posjećeniji, broj ljudi raste, a ljetni turistički tempo sve više određuje ritam svakodnevice.

Redovi ispred slastičarnica, kafića i restorana postaju uobičajena pojava, posebno u večernjim satima, kada posjetitelji nakon razgledavanja grada traže mjesto za opuštanje, večeru ili osvježenje.