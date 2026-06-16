SRAMOTA NA PUJANKAMA Glomazni otpad odložen uz crkvu, a reciklažno dvorište 100 metara dalje

Iz tvrtke Parkovi i nasadi Split upozorili su na novi slučaj nepropisnog odlaganja otpada na području Pujanki, gdje je na zelenoj površini uz crkvu odložena veća količina glomaznog otpada i biljnog materijala.

Kako navode, neodgovornim odlaganjem došlo je do oštećenja javne zelene površine te ukrasnog bilja koje se nalazi u tom dijelu kvarta.

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Posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da se u neposrednoj blizini, na svega stotinjak metara, nalazi reciklažno dvorište u kojem se ovakav otpad može besplatno i propisno zbrinuti.

Iz Parkova i nasada naglašavaju kako njihovi djelatnici svakodnevno ulažu znatne napore kako bi gradske zelene površine bile uredne, sigurne i ugodne za građane, te upozoravaju da ovakvi postupci izravno narušavaju javnu imovinu i trud koji se ulaže u održavanje.

Ujedno pozivaju građane na odgovorno ponašanje pri zbrinjavanju otpada te na prijavljivanje sličnih slučajeva kako bi se spriječilo daljnje uništavanje javnih površina.

“Zelene površine nisu odlagališta otpada. Čuvajmo ih zajedno jer pripadaju svima nama”, poručuju iz Parkova i nasada Split.