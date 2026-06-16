Nova cesta na Hvaru pred završetkom: Postavlja se završna signalizacija i zaštitne mreže

Na novoj županijskoj cesti ŽC 6280 između Dubovice i Svete Nedjelje na otoku Hvaru u tijeku su završni radovi, priopćili su iz Županijske uprave za ceste Split.

Kako navode, dovršena je izrada horizontalne prometne signalizacije, dok se trenutno izvode dodatni sigurnosni i završni zahvati na trasi.

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U tijeku je postavljanje zaštitnih protuodronskih mreža na pokosima, kao i ugradnja vertikalne prometne signalizacije te odbojnih ograda, čime se dodatno podiže razina sigurnosti na ovoj prometnici.

Iz Županijske uprave za ceste ističu kako se završetak svih preostalih radova očekuje u narednim danima, čime bi projekt u potpunosti trebao biti priveden kraju.

Riječ je o važnoj prometnoj dionici koja povezuje istočni i zapadni dio južne strane otoka Hvara, a njezino uređenje i modernizacija trebali bi značajno unaprijediti sigurnost i protočnost prometa.